Coronavirus, tornano dalla Cina senza sintomi ma decidono di rimanere in casa

Caprarola - Una famiglia cinese ha deciso di isolarsi per precauzione e andare incontro alla comunità - Il sindaco Stelliferi: "Una buona pratica per non creare disagio, a loro va detto grazie"

Condividi la notizia:











Caprarola – Tornano dalla Cina e decidono di restare volontariamente in casa per 15 giorni a scopo precauzionale.

In questi giorni in cui anche in Italia è scattata l’emergenza sanitaria a causa del coronavirus, una famiglia cinese residente a Caprarola e tornata da un viaggio in Cina il 28 gennaio, ha deciso spontaneamente di rimanere in casa per un po’ di giorni e non creare situazioni di disagio nella cittadina.

Pur non avendo riscontrato nessun virus e pur avendo passato tutti i test in aeroporto, la famiglia ha deciso comunque di rimanere in casa, chiudere il negozio e non mandare i bambini a scuola per 15 giorni in modo da rassicurare tutta la comunità dei Cimini.

“A loro va detto grazie – dichiara il sindaco Eugenio Stelliferi -. Avendo passato tutti i test in aeroporto avrebbero tranquillamente potuto andare in giro in città e continuare le loro normali attività, invece hanno deciso di evitare un disagio locale. La loro è una buona pratica, anche dal punto di vista dell’integrazione. Va ringraziato il loro medico di famiglia per la continua collaborazione, così come i carabinieri, l’amministrazione comunale che gli porta ogni giorno la spesa a casa, i compagni, le mamme e le maestre che fanno avere ai bambini i compiti di scuola per non rimanere indietro”.

La famiglia, residente a Caprarola da qualche anno, ha due bambini che frequentano rispettivamente la quinta elementare e la prima media. Era stati in Cina ma si trovavano a 800 chilometri dall’epicentro da cui si è sviluppato il coronavirus.

Articoli: “Costa Smeralda, terminate le operazione di sbarco dei crocieristi” – Coronavirus, oltre ai 2 contagiati altre 32 persone ricoverate – Coronavirus, dichiarato lo stato d’emergenza – La ministra De Micheli: “Coronavirus, porti non chiusi ma più controlli” – “In Italia due casi di persone contagiate da coronavirus” – “Non ci sono stati altri contagi dai due casi di Roma” – Coronavirus, terzo caso sospetto a Roma – Coronavirus, sale a 213 il numero dei morti, duemila i nuovi casi

Condividi la notizia:











1 febbraio, 2020