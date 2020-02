Coronavirus, turista di Lodi in vacanza a Viterbo finisce allo Spallanzani

Salute - La Asl fa sapere che è totalmente asintomatico ed è stato trasferito a Roma solo in via precauzionale

Viterbo – Turista di Lodi in vacanza a Viterbo finisce allo Spallanzani.

Stamattina un residente del lodigiano che si trovava nella Tuscia in questi giorni è stato preso in carico dall’ospedale di Belcolle e verrà trasferito allo Spallanzani di Roma in via precauzionale.

L’uomo – stando alle prime notizie fornite dalla Asl di Viterbo – non presenterebbe nessun sintomo riconducibile al Coronavirus e sarebbe stato trasferito allo Spallanzani soltanto per estrema prudenza. E non risulta nemmeno che sia stato contagiato.

L’uomo, provenendo dal lodigiano e visti i casi di Coronavirus nella zona, si sarebbe spaventato recandosi al pronto soccorso. Lì sono state attivate tutte le procedure del caso ed è stato allertato lo Spallanzani che oggi si occuperà di effettuare tutti i test del caso.

Se qualcuno dovesse avere il sospetto di essere stato contagiato o di avere frequentato posti a rischio Coronavirus – fanno sapere ancora dalla Asl – è meglio non recarsi nei pronto soccorso ma restare in casa e chiamare i numeri utili presenti sul sito del ministero che sono il 1500, il 112 o il medico di famiglia.

“Il numero di pubblica utilità 1500 – si legge sul sito del ministero della Salute – è stato attivato dal ministro Roberto Speranza il 27 gennaio per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali H 24 dalla Sala operativa del ministero della Salute”.

22 febbraio, 2020