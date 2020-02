Coronavirus – Tutti negativi i test fatti oggi allo Spallanzani, compreso quello del turista in vacanza nella Tuscia

Cronaca - Fakenews della chiusura del pronto soccorso di Tor Vergata, il direttore dell'azienda policlinico presenterà denuncia per procurato allarme

Roma – Coronavirus, tutti negativi i test processati oggi presso l’istituto Spallanzani compreso il turista di Lodi che si trovava in vacanza nella Tuscia.

“Sono tutti negativi i test processati oggi presso l’istituto Spallanzani per il Covid-19 – dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato – compreso quello sullo studente di Tor Vergata che si era presentato al pronto soccorso.

Peraltro sta circolando una fakenews circa la chiusura del pronto soccorso di Tor Vergata e il direttore dell’azienda policlinico Tor Vergata presenterà denuncia all’autorità giudiziaria per procurato allarme”.

La Asl di Viterbo fa sapere che tra i test negativi c’è anche quello del turista di Lodi in vacanza a Viterbo, finito allo Spallanzani in via precauzionale.

Stamattina un residente del lodigiano, che si trovava nella Tuscia in questi giorni, era stato preso in carico dall’ospedale di Belcolle e poi trasferito allo Spallanzani di Roma in via precauzionale.

L’uomo non presentava nessun sintomo riconducibile al Coronavirus e è stato trasferito allo Spallanzani soltanto per estrema prudenza.

