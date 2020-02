Cronaca - Ai passeggeri è stato chiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare immediatamente in Italia

Mauritius – Coronavirus, volo da Roma bloccato all’aeroporto di Mauritius.

I passeggeri di un volo proveniente dall’Italia sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco.

Da quanto si apprende, sarebbero 300 i passeggeri a cui è stato chiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia.

Dopo un primo esame le autorità locali avrebbero deciso di lasciare a bordo dell’aereo solo i passeggeri provenienti da Lombardia e Veneto, circa una settantina. Tutti gli altri potrebbero quindi sbarcare, senza obbligo di quarantena.

Intanto un ospedale della città spagnola di Murcia ha deciso di mettere in isolamento a domicilio, per precauzione, una donna che recentemente era stata nel nord Italia. La donna sarebbe in casa in attesa dei risultati dei test.

24 febbraio, 2020