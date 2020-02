Sport - Atletica leggera - Nella classifica maschile dietro alla Polisportiva Montalto di Castro

Montefiascone – (m.m.) – Circuito CorrinTuscia 2019, seconda l’Atletica Montefiascone.

Secondo gradino del podio maschile per l’Atletica Montefiascone nel circuito CorrinTuscia 2019.

Nella speciale classifica riservata agli uomini la società gialloverde ha ottenuto un ottimo secondo posto dietro alla Polisportiva Montalto di Castro e davanti all’At running.

L’Atletica Montefiascone è stata premiata sabato 8 febbraio a Montalto di Castro nella tanto attesa premiazione del 17esimo Circuito CorrinTuscia 2019.



Presenti decine di atleti e atlete delle varie società che hanno ottenuto i giusti riconoscimenti dopo un anno di fatica in tantissime gare in provincia e fuori.

Dopo i saluti dei responsabili e delle autorità presenti è iniziata la premiazione dei migliori atleti che sono distinti nelle varie specialità e nelle varie categorie.

Come detto l’Atletica Montefiascone, società recentemente rinnovata sotto la guida del presidente Maurizio Pagliaccia, è riuscita a salire sul secondo gradino del podio maschile dietro la Polisportiva Montalto e davanti alla fortissima AT Running, subito dopo Runners Canino e quinta Bolsena forum.

Nella classifica riservata alla donne primo posto per la polisportiva Montalto a seguire il Bolsena forum e terza Alto Lazio asd.

Molti gli atleti e atlete montefiasconesi premiati nelle varie categorie: Giuseppe Sguazzino, Mario Ciccotti, Gabriele Marianello, Enrico Moscetti, Massimo Gianlorenzo, Maurizio Pagliaccia, Alessandro Masetti, Marco Mencio, Andrea Rastrello, Simone Cesarini, Marco Pifferi, Giampaolo Cola, Fabio Ranucci, Alessandro Pasquinelli, Arcangelo Cipolloni, Franco Di Vita, Debora Filipponi, Anna Bozena Kruszynska e Elena Durantini.

“La premiazione – spiega Maurizio Pagliaccia – è stato un momento d’incontro tra tanti atleti partecipanti, delle varie società, giunti da tutta la provincia di Viterbo e non solo che si sono salutati e abbracciati in attesa dell’inizio del nuovo anno podistico. Stagione che si preannuncia avvincente grazie anche all’inserimento di diverse gare in Toscana, frutto della collaborazione tra la Uisp Viterbo e la Uisp Grosseto. L’Atletica Montefiascone è in continua crescita grazie alla costanza di tutti i nostri atleti. Il prossimo appuntamento ci sarà a Tarquinia il 23 febbraio con il Trail degli Etruschi. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli organizzatori di gare e tutti gli atleti per il CorrinTuscia 2020”.

12 febbraio, 2020