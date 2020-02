Corsi di aggiornamento su Haccp e novità sull’igiene degli alimenti

Organizzati da Cna Sostenibile - Si partirà il 27 febbraio a Tarquinia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un ciclo di corsi di aggiornamento obbligatori per gli addetti e i responsabili Haccp formati prima del marzo 2015, con un focus sulle più recenti novità normative. A organizzarlo, è Cna Sostenibile, d’accordo con gli organi di vigilanza e controllo a livello territoriale.

Si partirà giovedì 27 febbraio a Tarquinia, presso la sede Cna di via Vincenzo Ferri, nella zona artigianale. Il corso avrà una durata di quattro ore, dalle 14 alle 18.

L’approfondimento riguarderà sia gli obblighi introdotti dal Regolamento Ue 2158/2017, che ha istituito “misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti” (parliamo di una sostanza chimica, presente in un’ampia gamma di prodotti, che può aumentare il rischio di cancro nei consumatori, in particolare nei soggetti più esposti e sensibili), sia le nuove modalità di controllo applicate dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura in base al Regolamento UE 625/2017.

14 febbraio, 2020