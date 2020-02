Cosa fare se nevica, il vademecum del comune

Viterbo - Il delegato alla protezione civile Antonio Scardozzi: "I suggerimenti da soli non bastano, serve soprattutto la collaborazione dei cittadini"

Condividi la notizia:











Viterbo – Un inverno anomalo. Simile alle primavera di una volta. Ma non si sa mai. All’improvviso può sempre nevicare. E, a quel punto, sarebbero dolori. Come già successo qualche anno fa, nel 2012. Quando una nevicata mandò in tilt la città di Viterbo.

Proprio per evitarlo, da qualche anno, l’amministrazione comunale pubblica un vademecum con suggerimenti utili ai cittadini per affrontare l’emergenza neve. Come comportarsi e informazioni di carattere generale. A firma del consigliere comunale delegato alla protezione civile, Antonio Scardozzi, del sindaco, Giovanni Arena, e del comandante della Polizia locale, Mauro Vinciotti.

“Nevicate e gelate – spiega Scardozzi – sono eventi atmosferici eccezionali che provocano sempre problemi e disagi alla circolazione. Il servizio metereologico può prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o l’effettivo verificarsi. Il vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri del comune di Viterbo e quelli che invece riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine di contenere i disagi, garantire le condizioni necessarie di sicurezza per la circolazione stradale, favorire la pulizia e lo sgombero della neve, proteggere la propria incolumità e quella altrui. Il piano neve – aggiunge Scardozzi – da solo non basta se non è accompagnato da importanti azioni di collaborazione e responsabilità dei cittadini”.

Il vademecum è stato distribuito nei giorni scorsi nelle principali piazze della città di Viterbo in collaborazione con la protezione civile.

Cosa devono fare i cittadini se nevica. Innanzitutto, “limitare o differire per quanto possibile – sta scritto nel vademecum – gli spostamenti con i veicoli. Utilizzare solo in caso di effettiva ed impellente necessità l’autovettura privata, avvalendosi preferibilmente dei mezzi pubblici sino al ripristino delle condizioni di normale transitabilità delle strade”.

Dopodiché, “se costretti a usare il proprio veicolo, munirsi obbligatoriamente di pneumatici da neve o catene”.

Poi, “non abbandonare l’auto in condizioni che possano costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, in particolare dei mezzi operativi e di soccorso.

Inoltre, “usare calzature idonee alle condizioni dei marciapiedi e delle strade da percorrere per prevenire pericolose cadute”.

Non dimenticarsi nemmeno di “tenersi informati sulle condizioni di transitabilità delle strade attraverso gli organi di informazione locali”, così come di “sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico circostante la propria abitazione o attività produttiva per una profondità di almeno 1,50 ml”.

Infine, “provvedere a rimuovere tempestivamente, su disposizione del sindaco, i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazze o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni alle cose”.

Il vademecum ricorda in conclusione che “la neve dovrà essere ammassata ai margini dei marciapiedi. E’ infatti vietato accumularla a ridosso delle siepi, evitando anche di ostacolare la circolazione veicolare e pedonale”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











14 febbraio, 2020