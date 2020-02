Cus Viterbo vs Cus Siena, è sfida

Sport - Martedi 18 febbraio alle 13 al Palavolley la partita valida per il primo turno dei campionati nazionali universitari

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Martedi 18 febbraio alle 13 al Palavolley (Viterbo – via Gran Sasso snc) si giocherà la partita di Pallavolo Cus Viterbo vs Cus Siena valida per il primo turno dei campionati nazionali universitari.

Il Cus VT schiererà una squadra formata da studenti Unitus che giocano in Campionati Federali Fipav per squadre di Viterbo e Provincia che, con grande spirito sportivo, hanno concesso il nullaosta ai propri atleti per prendere parte alla competizione.

A queste società Tuscania Volley, Volley Caprarola, Civita Castellana Volley e Volley Life va il nostro ringraziamento sincero. Un grazie enorme all’Unitus ed in particolare al rettore Stefano Ubertini che con grande entusiasmo ha spinto il Cus Vt, dopo molti anni, a intraprendere questa meravigliosa avventura sportiva dei Campionati Nazionali Universitari.

Il Cus Viterbo oltre che nel Volley Maschile, ha iscritto ai CNU le squadre di Volley Femminile e Calcio a 5 Maschile per le quali, in questi giorni, sono in corso le selezioni degli atleti.

Intanto il Cus VT vi dà appuntamento a martedi 18 prossimo alle 13 al Palavolley per sostenere la squadra di Volley maschile.

Maurizio Merlani

Segreteria Cus Viterbo

Condividi la notizia:











16 febbraio, 2020