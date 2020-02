“Dalla giunta Giuliani nessuna attenzione per i disabili”

Orte - Idee chiare denuncia: "Dopo due mesi e mezzo l'ascensore degli uffici demografici è ancora rotto e non c'è traccia di parcheggi riservati"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – La giunta Giuliani non fa sconti a nessuno. E non accenna ad imbarazzo alcuno nemmeno quando a fare le spese della sua approssimazione e incapacità gestionale sono le persone più fragili.

A due mesi e mezzo dal trasferimento degli uffici dei servizi demografici nel palazzo di via Cavour, l’ascensore è ancora fuori uso e non c’è traccia dei parcheggi riservati ai disabili.

Chi ha difficoltà di deambulazione e volesse raggiungere gli uffici deve innanzitutto superare il primo step, dato dalla impossibilità di parcheggiare a una distanza ragionevole, dopodiché scoprire, una volta arrivato a destinazione, che l’ascensore non funziona.

A quel punto scatta il genio: se non potete superare le barriere architettoniche potete telefonare agli uffici per chiedere assistenza. Ed è solo allora che i malcapitati scoprono che chiamare è impossibile per la mancanza di segnale.

Queste sono le risposte ai bisogni dei cittadini meno fortunati della nostra comunità, date da una giunta dove la delega ai servizi sociali non è stata mai assegnata, e al responsabile del settore Servizi sociali vengono affidati gli incarichi più disparati: dalla pulizia dei cigli stradali alla viabilità alla gestione del patrimonio e, nei ritagli di tempo, anche qualche opera pubblica. Il tutto, mentre ancora fanno eco le roboanti promesse fatte dal sindaco in campagna elettorale.

Idee chiare

11 febbraio, 2020