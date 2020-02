“D’Amato non si è presentato in commissione, mancando di rispetto alle famiglie”

Lazio - Sanità - La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, sull'assenza dell'assessore all'audizione sull'assistenza domiciliare

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sull’assistenza domiciliare è andata in scena, ieri, l’ultima farsa di un governo regionale sempre più allo sbando.

Come denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Chiara Colosimo:

“In commissione Sanità si è svolta l’audizione sull’assistenza domiciliare alla quale l’assessore alla Sanità D’Amato non si è presentato, mancando di rispetto alle tante famiglie che sono arrivate per ascoltare i contenuti del decreto rimodulato annunciato in pompa magna.

Un atteggiamento vergognoso che denota ancora una volta l’arroganza della giunta Zingaretti verso i propri cittadini.”

Troppo preso dalle beghe politiche a livello nazionale il presidente “fantasma” Zingaretti dimostra, ancora una volta, la totale incapacità a governare una Regione alla deriva.

L’assenza dell’assessore D’Amato in commissione Sanità è un’evidenza gravissima del disastro che viene perpetrato ogni giorno sulla pelle dei cittadini, ancora più preoccupante visto che tocca direttamente la salute: un diritto primario che viene quotidianamente calpestato.

Fratelli d’Italia

19 febbraio, 2020