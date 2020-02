D’Antoni: “Monterosi squadra rognosa”

Sport - Calcio - Serie D - Il tecnico dei biancorossi è soddisfatto del risultato ottenuto sul campo del Pomezia

Condividi la notizia:











Pomezia – (s.s.) – Lampo di Pellacani e Grosseto a -4.

Il duello a distanza tra il Monterosi e i toscani continua e dopo l’ultima giornata di campionato parla ancora viterbese.

Dopo il successo di misura sul Pomezia, arrivato grazie alla marcatura del giovane difensore, i ragazzi di David D’Antoni tornano a casa col bottino pieno e allungano di tre lunghezze sulla prima inseguitrice, battuta a domicilio dall’Albalonga.

Col 3-2 esterno dello Zecchini la squadra romana ha dimostrato di poter dire la sua anche in ottica primo posto e la capolista dovrà stare molto attenta anche al Grassina, ferma a 41 assieme ai biancazzurri ad appena un punto dal Grosseto.

Prima di pensare ai prossimi incontri, però, l’allenatore biancorosso applaude la prestazione di domenica.

“E’ stata una partita molto dura – racconta D’Antoni -. Abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo messo lì il Pomezia ma potevamo sbloccarla un po’ prima. Sono comunque soddisfatto, il Monterosi ha uno spirito incredibile ed è una squadra che non molla mai. Ha giocatori di primissima fascia che si sacrificano come fossero ragazzini ed è la cosa a cui teniamo di più: quando riusciamo a fare questo rimane difficile farci gol. Siamo una squadra rognosa. Albalonga e Grosseto? Possiamo fare una gran partita sia a Grosseto che ad Albano Laziale. Fino alla fine le partite saranno tutte difficili”.

Per il momento, prima di pensare al big match di Grosseto in programma tra due settimane, per il Monterosi c’è da affrontare l’Aglianese domenica al Martoni. Contemporaneamente i toscani se la vedranno col Bastia a Bastia umbra.

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020