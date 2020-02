Televisione - La trasmissione che va in onda su Nove ha visto come protagonisti due bagnaioli - Cinque prove da affrontare, tutte sul tema della gelosia

Viterbo – “Deal with it” con i viterbesi Sara e Michael.

Immaginatevi di trovarvi in un bar a prendere tranquillamente un caffè, magari con il vostro compagno. E tutto d’un tratto finite per ritrovarvi protagonisti di un gioco, una sorta di candid camera. Un susseguirsi di situazioni surreali da affrontare, ovviamente in pubblico.

Questo è quello che è successo ai viterbesi Sara Mei e Michael Mariani, entrambi di Bagnaia. Loro sono i protagonisti di un episodio, andato in onda il 19 gennaio su Nove, di “Deal with it – Stai al gioco”, programma dove il conduttore Gabriele Corsi, assieme a dei complici, sceglie una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico e la sottopone a delle prove di difficoltà crescente.

Il tutto ovviamente a favore di telecamera, con piccoli dispositivi nascoti in tutto il locale. A essere ignaro dello scherzo è però soltanto uno dei due protagonisti. Gabriele Corsi e il suo staff decidono infatti di rivelare le regole del gioco a uno dei due concorrenti. Il “prescelto” verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare al programma e le indicazioni da seguire tramite auricolare. Il tutto all’insaputa del partner.

Cinque le prove da affrontare. Per ognuna una vincita crescente. Si parte da 100 euro, per passare a 200 euro e 500 euro, poi a mille e infine a 2mila euro. Ogni step coinvolgerà il secondo concorrente, suo malgrado.

Per vincere ogni prova bisogna portare a termine le particolari sfide e non farsi mai scoprire dal compagno di gioco.

Gabriele Corsi e lo staff di “Deal with it” hanno scelto Sara Mei e Michael Mariani un pomeriggio d’estate. Loro seduti in un bar a Roma a bere un caffè. Di punto in bianco la richiesta di un cameriere di compilare un sondaggio di gradimento sul locale. Con questa scusa Sara viene fatta alzare da tavolo e viene portata in una stanza. Qui l’incontro con la redazione del programma e la proposta di partecipare al gioco. Sara accetta.

“Il tema che mi hanno proposto è stato quello della gelosia – racconta Sara –. Dovevo mostrami particolarmente gelosa verso il mio compagno. Mi veniva detto cosa fare tramite un auricolare. Se Michael mi avesse scoperto, o se io avessi deciso di non mettere in pratica la prova, avremmo perso tutto. Sono arrivata al terzo step e quindi abbiamo vinto 500 euro. Ho deciso io di fermarmi, non sono riuscita ad andare avanti”.

Un gioco divertente sì, ma che ha frenato Sara davanti a una richiesta. “Per superare la quarta prova avrei dovuto baciare il cameriere sulla bocca – confida Sara –. E allora ho rinunciato”.

Una prova non facile da portare a casa, soprattutto se a giocare con te è il tuo compagno di vita. Ma Sara qualche step l’ha superato con successo. “Nella prima prova – spiega – mi sono spruzzata una lacca per capelli nuova e Michael doveva indovinarne la profumazione. Come seconda prova dovevo riprodurre, di punto in bianco, il verso di alcuni animali”.

E poi il terzo step: “Dovevo fingermi arrabbiata con Michael e accusarlo di guardare la cameriera, il tutto in pubblico e ovviamente davanti al personale del locale”.

E la reazione di Michael? “All’inizio mi guardava stranito – racconta Sara –. Ovviamente non sapendo nulla avrà pensato che fossi impazzita. E’ stato quasi sempre zitto, poverino. Poi quando l’ho accusato di provarci con la cameriera, ha inziato a scusarsi e a dire: ‘Io amo solo te’. Diciamo che io mi sono divertita tantissimo, magari lui un po’ meno”.

Alla fine tutto risolto. Le carte sono state scoperte. Michael ha capito di essere protagonista di “Deal with it” e anche lui si è fatto una risata, soprattutto rivedendosi in onda il 19 gennaio. “Quando ci siamo rivisti – conclude Sara – abbiamo riso veramente tanto. In onda vanno solo 10 minuti di tutto il girato. Ma Michael è stato ignaro di tutto per almeno un’ora”.

