“Decine di nidi di processionarie alla Pineta in via del Colle”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Stefania Paccosi a San Martino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei mettere in evidenza lo stato di degrado in cui versa la Pineta in via del Colle a San Martino a causa delle decine e forse centinaia nidi di processionarie.

Vorrei far presente che c’è una delibera comunale che multa i privati (da 250 a 1500 euro) che non operano per la distruzione dei nidi delle processionarie e in molti nella zona abbiamo provveduto a nostre spese. Ma se il Comune non interviene è tutto inutile.

E la multa non è prevista per chi dovrebbe provvedere in Comune stesso.

Ho scritto una pec ai vigili segnalando anche un privato vicino ad altre case che hanno effettuato la distruzione dei nidi, in via santa Maria, e che fa orecchie da mercante, ma neanche loro intervengono.

D’altronde come si puó pretendere che si rispettino le regole se proprio chi le emana non le rispetta?

Stefania Paccosi

15 febbraio, 2020