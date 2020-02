Deposizione della corona e incontro con gli studenti per il Giorno del ricordo

Civita Castellana - Lunedì 10 febbraio l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 10 febbraio 2020 per commemorare il “Giorno del Ricordo” l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi:

• ore 9.00 deposizione corona in Memoria dei Martiri delle Foibe presso “Monumento ai Caduti” in Via Gramsci

• ore 10.00 presso l’Aula Magna Via F. Petrarca

Fausto Biloslavo (Giornalista – Reporter) e Maurizio Federici (Segretario provinciale Comitato 10 Febbraio) incontrano gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore

• ore 17.30 presso la Sala M.I.C.e. P.zza Marcantoni

“Le Foibe: rinnovare la memoria” Istituto comprensivo “Dante Alighieri” Esibizione degli alunni dell’indirizzo Musicale e del Coro “Dante Alighieri”.

