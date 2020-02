Diciassettenne morta in casa, si indaga per omicidio colposo

Montefiascone - Visitata in ospedale e poi dimessa - Ispettori dal ministero della Salute - Martedì l'autopsia

Condividi la notizia:











Montefiascone – Diciassettenne morta in casa.

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sul decesso di Aurora Grazini, la ragazza di 17 anni trovata morta stamattina in casa, in via Fordini, a Montefiascone. L’inchiesta è contro ignoti: al momento non c’è nessun nome iscritto nel registro degli indagati della procura di Viterbo.

Aurora era stata visitata dai medici dell’ospedale Belcolle il giorno prima di morire: sembrerebbe che sia andata al pronto soccorso per problemi respiratori. Visitata e dimessa, intorno alle 16. Nessun sospetto sulla tragedia che sarebbe avvenuta poche ore più tardi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato gli ispettori a Belcolle. Una task force per accertamenti sull’accaduto. Per capire se tutto quello che si poteva fare per la ragazza è stato fatto. Avviato anche un audit clinico dalla Regione Lazio, sempre per capire se le procedure cliniche siano state corrette.

Stando alle prime ricostruzioni sarebbero stati i genitori a trovare la ragazza senza vita stamattina intorno alle 8, a letto, nella sua cameretta.

Aurora era molto conosciuta a Montefiascone. L’intero paese è rimasto sconvolto per la perdita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile compagnia Montefiascone e della stazione, l’ambulanza del 118, l’automedica e l’elisoccorso.

Non si esclude che la morte sia potuta avvenire per cause naturali.

La salma al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’autopsia sarà svolta martedì.

Intanto, resta invariato il programma dei festeggiamenti di Carnevale: domani a Montefiascone è prevista la sfilata di maschere e carri allegorici.

“Il Carnevale si terrà regolarmente e durante la manifestazione ricorderemo Aurora – assicura Massimiliano Pieretti, presidente dell’associazione carnevale montefiasconese -. Lo abbiamo deciso in accordo con la sua famiglia”.

L’evento, come si legge sulla pagina Facebook del comune di Montefiascone, sarà dedicato alla 17enne. “L’amministrazione comunale – prosegue il breve messaggio su Facebook – si unisce al dolore della famiglia senza partecipare all’evento”.

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020