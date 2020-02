Viterbo - Confesercenti - Disposto dalla Siae che ha fissato il termine per il 20 marzo 2020

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Considerate le misure straordinarie adottate in questi giorni in alcune regioni d’Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la Siae ha disposto il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti per musica d’ambiente al 20 marzo 2020.

Confesercenti Viterbo

25 febbraio, 2020