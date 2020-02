Pistoia - Indagini dei carabinieri - Gli investigatori hanno scoperto che in alcuni istituti scolastici sarebbero state rilasciate attestazioni con il massimo dei voti per superare le posizioni in graduatoria

Condividi la notizia:











Pistoia – Diplomi falsi per Ata, denunciate 19 persone.

I carabinieri, in coordinamento con la procura di Pistoia, hanno denunciato 19 persone per truffa aggravata ai danni dello stato, per falsità ideologica e materiale in atto pubblico.

L’accusa è di aver falsificato dei diplomi per l’inserimento nelle graduatorie Ata degli istituti scolastici della provincia di Pistoia.

Gli investigatori hanno scoperto che alcuni istituti scolastici della Campania avrebbero rilasciato illegittimamente dei diplomi di qualifica professionale con il massimo punteggio.

Così facendo le persone con il diploma avrebbero superato diverse posizioni nelle graduatorie delle terza fascia del personale Ata.

Condividi la notizia:











6 febbraio, 2020