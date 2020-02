Discarica di Cinelli, adesso c’è pure un lago d’acqua con auto e roulotte abbandonate

Vetralla - A un anno e mezzo di distanza dall'inchiesta di Tusciaweb il telo a copertura del sito è sempre rotto e la situazione è addirittura peggiorata - Il sito contiene ancora oltre 100 mila tonnellate di rifiuti pericolosi - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Discarica di Cinelli, comune di Vetralla. Via San Salvatore. A pochi passi d’Aurelia che porta a Tarquinia. Più di un anno e mezzo fa l’inchiesta di Tusciaweb. Era l’inizio dell’estate 2018 quando si scoprì che il telo messo a protezione dei rifiuti pericolosi era saltato e il materiale finito in una pozza d’acqua dove beatamente bevevano pecore e capre. Come se nulla fosse.

A un anno e mezzo di distanza non è stato fatto nulla. Nè dalla Regione Lazio, né dal comune di Vetralla. Rimasti, soprattutto quest’ultimo, a quanto pare, impassibili. Non solo, ma se possibile, la situazione è decisamente peggiorata. Laddove c’era soltanto una pozza, adesso c’è una specie di lago.

Vetralla – Cinelli – Il telo rotto della discarica

La discarica del Cinelli venne sequestrata dai carabinieri del Noe su mandato della magistratura il 2 maggio 2005, aprendo un lungo iter giudiziario, parte integrante di un’inchiesta più ampia denominata “Giro d’Italia, ultima tappa Viterbo”. Processo finito in prescrizione nell’ottobre del 2012. L’inchiesta rivelò tuttavia l’esistenza di una discarica abusiva dove vennero gettati illegalmente oltre 170 mila tonnellate di rifiuti pericolosi.

Vetralla – La discarica di Cinelli nel 2018

Nel 2009, con un finanziamento regionale di circa 600 mila euro, la discarica veniva messa in sicurezza con una copertura che impacchettava e separava i rifiuti sotterrati dall’ambiente esterno. Due anni dopo, alla fine del 2011, il Comune di Vetralla approvava un’ulteriore fase di bonifica del territorio interessato dalla discarica.

Cinelli – Vetralla – La discarica nella discarica

La discarica si trova inoltre nel bel mezzo di una delle zone agricole più belle e importanti del Lazio e a ridosso della necropoli etrusca di Norchia.

Vetralla – La discarica di Cinelli vista dall’alto (2018)

La Regione Lazio, bilancio 2020 approvato alla fine del 2019, avrebbe stanziato un finanziamento per sistemare il tutto. Soldi che andranno al comune di Vetralla per poter intervenire sull’intera area e procedere così alla riparazione della copertura. Quanto messo in bilancio dovrebbe essere disponibile già a partire dal prossimo mese.

Cinelli – Vetralla – I carotaggi abbandonati

Fatto sta che ad oggi nulla è cambiato. La pozza d’acqua del 2018, nel 2020 è diventata un lago d’acqua. Attorno ci sono anche dei rifiuti. Vere e proprie discariche a cielo aperto. Plastica, legno. Perfino una macchina e una roulotte abbandonate. Una discarica nella discarica. Complimenti.

Cinelli – Vetralla – Pecore e capre al pascolo sopra la discarica

Sul campo restano inoltre, e ancora, i carotaggi contenenti materiale probabilmente pericoloso. Stanno lì dal 2006. Quattordici anni. Alcuni dei materiali presentano alla vista un colore blu tutt’altro che rassicurante. Su alcuni carotaggi hanno anche iniziato a crescere delle piccole piante. Ciuffetti d’erba. Appetibili per pecore e capre che poi, magari, a Pasqua, finiscono nello stomaco di chi se le mangia.

Infatti, quest’ultime, continuano tranquillamente a pascolare. Come nel 2018. E sono passati due anni.

Cinelli – Vetralla – Via San Salvatore

Alcune domande. Perché la Regione non è ancora intervenuta? Perché il comune di Vetralla del sindaco Franco Coppari non ha fatto niente? Perché nessuno ha impedito che su quel terreno gli animali della zona continuassero a pascolare? Perché nessuno si è accorto del lago d’acqua a contatto con il terriccio che fuoriesce dal telo che s’è spaccato almeno da due anni? Perché nessuno ha fatto caso ai rifiuti, tra cui una macchina e una roulotte, abbandonati in zona? Di chi è la responsabilità? Perché sembra che non freghi proprio niente a nessuno?

Daniele Camilli

11 febbraio, 2020