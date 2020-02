Sport - Calcio - Serie C - Alla vigilia della sfida al Bisceglie Antonio Calabro indica la strada alla Viterbese

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Domani il Bisceglie, domenica il Rende.

La Viterbese inizia la campagna al sud che la terrà lontana dalla Tuscia da oggi fino a domenica.

I due avversari, terzultimo e penultimo del girone C, arrivano in maniera consecutiva e ravvicinata in un momento in cui la squadra di Calabro vuole tornare a far punti.

Riuscirci non sarà facile, visto che al termine della stagione mancano sempre meno partite e la lotta alla salvezza coinvolge interamente entrambe le formazioni che i gialloblù andranno ad affrontare in cinque giorni.

Si comincia da domani, allora. Al Ventura di Bisceglie che nelle 13 partite ospitate da settembre a febbraio ha potuto festeggiare una sola vittoria (1-0 sul Rende del 22 gennaio) e nelle altre occasioni ha assistito a sei pareggi e sei sconfitte. I numero di gol fatti tra le mura amiche, solamente nove, è l’unico che non è ancora in doppia cifra e l’obiettivo della squadra laziale è quello di lasciarlo immutato anche al termine del turno infrasettimanale. Nonostante questo l’allenatore dei laziali non si fida.

“Sappiamo cosa andiamo a trovare – spiega –. Ho visto la partita contro l’Avellino: scordiamoci i fraseggi palla a terra perché sarà una partita di seconde palle, palle inattive e calci di punizione. Bisceglie non è mai un mai campo semplice“.

Assenti De Falco e Tounkara per squalifica e Besea per l’infortunio di domenica, tutti gli altri partiranno per la doppia trasferta eccezion fatta per Palermo.

“Porto via tutti tranne Palermo – conferma Calabro –. De Falco e Tounkara potranno tornare utili contro il Rende mentre il bollettino medico ci consiglia di non utilizzare Besea nemmeno domenica. Se vogliamo uscire indenni da Bisceglie dobbiamo mantenere la rabbia per la sconfitta di domenica col Potenza e assorbirla senza trovare attenuanti. Serviranno atteggiamento e mentalità”

Samuele Sansonetti

Bisceglie – Viterbese

i convocati gialloblù

Pini, Biggeri, Vitali, Maraolo, Negro, Markic, De Giorgi, Baschirotto, Bianchi, Zanoli, Bensaja, Bezziccheri, Antezza, Simonelli, E. Menghi, Urso, De Falco, Scalera, Corinti, Errico, De Santis, Molinaro, Volpe, Bunino, Tounkara

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 26 febbraio

S. Leonzio – Casertana

Picerno – Catania

Avellino – Paganese

Vibonese – V. Francavilla

Teramo – Potenza

Cavese – Rende

Bisceglie – Viterbese

Ternana – Bari

Catanzaro – Reggina

Monopoli – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Vibonese 35 27 8 11 8 44 33 11 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 2 Avellino 34 27 9 7 11 30 36 -6 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Casertana 31 27 6 13 8 32 33 -1 Picerno 29 27 7 8 12 26 33 -7 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 27 3 10 14 19 36 -17 Rende 17 27 3 8 16 18 47 -29 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

Condividi la notizia:











25 febbraio, 2020