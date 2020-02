Domani arriva il Teramo, per la Viterbese finalmente abbondanza in difesa

Sport - Calcio - Serie C - Rientra Baschirotto e per Calabro aumentano le scelte, in un reparto che dopo tanto tempo non conta assenze

di Samuele Sansonetti

Viterbo – (s.s.) – Finalmente la difesa è al completo.

Tralasciando le sventure degli altri reparti, per Antonio Calabro le buone notizie arrivano dal reparto arretrato che dopo tanto tempo, tra calciomercato e infermeria, non conta assenze.

Contro il Teramo l’allenatore della Viterbese avrà problemi di abbondanza, situazione piacevole per qualsiasi allenatore e che può fornire più alternative anche a centrocampo.

Col rientro di Baschirotto dalla squalifica e il pieno recupero di Bianchi (domenica solo in panchina) la linea difensiva si arricchisce di due unità senza perderne nessuna e in caso di necessità può anche permettersi di tornare ad avanzare De Giorgi sulla fascia destra della mediana.

Un’opzione, quest’ultima, che potrebbe verificarsi in caso di accentramento di Negro e passaggio di Markic sul centrodestra dei tre dietro, ma che per il momento rimane solo un’ipotesi. Se ne saprà di più dopo la rifinitura di stamani, ultimo allenamento prima del 25esimo turno di campionato in programma domani al Rocchi.

Durante l’allenamento l’allenatore salentino proverà a sciogliere anche gli altri dubbi tra porta, centrocampo e attacco basandosi anche sul probabile 4-3-1-2 avversario, con Bruno Tedino che pare intenzionato a confermare quasi in toto l’undici che sei giorni fa ha battuto 3-0 il Rende.

Nonostante l’ottimo ruolino di marcia nel girone di ritorno la squadra abruzzese è in silenzio stampa da più di un mese e l’unica notizia che trapela riguarda un affaticamento muscolare accusato a metà settimana da Soprano, che in caso di forfait sarà sostituito al centro della difesa da Piacentini. Disponibili tutti gli altri, con Arrigoni e Costa Ferreira vertici di un centrocampo a rombo che come qualità e quantità in serie C è secondo a poche squadre.

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro (sabato)

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

S. Leonzio – Potenza

Picerno – Vibonese

V. Francavilla – Avellino

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

8 febbraio, 2020