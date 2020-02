Domani l’apertura della Porta Santa alla Trinità

Viterbo - Domani il vescovo Lino Fumagalli inaugurerà il Giubileo straordinario indetto per celebrare il settimo centenario di Maria SS Liberatrice

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il culto verso la Liberatrice rappresenta la più antica devozione mariana dei Viterbesi, poiché è da sette secoli che nella chiesa nella SS. Trinità invocano sotto questo titolo la Madre di Dio rappresentata, nell’affresco attribuito a Donato Bonaneve di Arezzo, a mezzo busto, assisa in trono cosmatesco col Bambino in piedi.

Essa cominciò ad essere venerata pubblicamente il 28 maggio 1320, a seguito della protezione accordata dalla Vergine alla città dei papi, funestata da violente calamità naturali e da gravi discordie civili: come è riferito dalle cronache del tempo, il popolo viterbese ritrovò la pace ai piedi dell’Immagine della Madonna, da quel momento proclamata sua liberatrice.

Per solennizzare tale consacrazione la magistratura fece dono al Santuario di una riproduzione in argento della città. L’interesse costante del comune di Viterbo per la sua Liberatrice è confermato dagli antichi Statuti, e quello del 1344 stabiliva che la sua festa si celebrasse ogni anno, nel lunedì di Pentecoste.

Domani, domenica 2 febbraio, Lino Fumagalli, vescovo diocesano, procederà all’Apertura della Porta Santa nella Chiesa della SS. Trinità, inaugurando così il Giubileo straordinario indetto per celebrare il settimo centenario di Maria SS. ma Liberatrice.

La liturgia eucaristica avrà inizio alle 16 con la partecipazione di tutte le comunità religiose poiché nella ricorrenza della festa della presentazione del Signore viene celebrata in diocesi la Giornata della vita consacrata.

Saranno inoltre presenti al rito il collegio dei parroci, la delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, le confraternite, le associazioni e i movimenti ecclesiali. In ossequio alla tradizione, presenzierà pure in forma ufficiale il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena.

I padri Agostiniani hanno già stilato il programma giubilare, che prevede cerimonie, manifestazioni, mostre e pellegrinaggi a livello locale e nazionale fino alla chiusura della Porta Santa prevista per il 2 febbraio 2021.

Roberto Saccarello

1 febbraio, 2020