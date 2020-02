“Domani lo smaltimento dei rifiuti in eternit”

Sutri - L'amministrazione comunale spiega la procedura avviata e annuncia l'intervento imminente

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Sutri pone chiarezza in merito allo smaltimento di alcuni rifiuti di eternit rinvenuti nel territorio comunale, fornendo un quadro specifico degli interventi effettuati e attualmente in corso, affinché non vi sia spazio per le consuete polemiche volte alla disinformazione.

Dopo il rinvenimento dell’eternit abbandonato, avvenuto lo scorso 5 gennaio, documentato da un post sulla pagina Facebook del comune di Sutri, il giorno successivo, 6 gennaio, per iniziativa del vice sindaco Di Mauro, il corpo di polizia locale ha provveduto a inviare una mail al responsabile dell’area Lavori Pubblici del comune per attivare la procedura di smaltimento.

Il giorno 9 gennaio è stata contattata, dall’ufficio preposto, una ditta specializzata nella raccolta di rifiuti speciali, richiedendo apposito preventivo, a cui avrebbe fatto seguito un impegno di spesa. Il preventivo è stato accettato in data 17 gennaio.

Venerdì 24 gennaio, la ditta incaricata dal comune, contatta gli uffici Asl di competenza Spresal per ottenere l’autorizzazione alla rimozione, che può avvenire solo dopo uno specifico sopralluogo dei tecnici Asl, alla presenza degli agenti della polizia locale, in cui si rende necessario prelevare e analizzare un campione dei materiali rinvenuti; intervento che si terrà domani, 4 febbraio.

L’amministrazione, quindi, ha provveduto immediatamente ad avviare le procedure previste per legge affinché i rifiuti speciali vengano correttamente smaltiti.

“Chi specula sui ritardi nonostante abbia rivestito ruoli importanti nell’amministrazione o non conosce le procedure o è in totale malafede – commenta il vicesindaco Lillo Di Mauro – e speriamo si tratti di malafede…”.

