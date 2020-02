Domenica di pulizie alla spiaggia di Montalto di Castro

Ambiente - Gli Amici del mare danno appuntamento per il 23 febbraio alle 10

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Secondo appuntamento per gli Amici del mare e dell’ambiente che ha coinvolto tanti altri volontari, pronti a rastrellare le spiagge della nostra costa, nel tentativo di rendere il nostro arenile più pulito, il nostro mare più salubre.

Buona anche la seconda uscita, insomma, dove gli Amici e altri volontari hanno tolto plastica, vetro, vecchi materassi, copertoni, bombole arrugginite e tanta altra spazzatura che si trovava dove non doveva proprio stare, inquinando la nostra costa.

È un appuntamento che riguarda tutti, ed è rivolto a tutte le età. In compagnia è più bello e insegnare ai nostri figli a tenere un mondo più pulito è un grande gesto per recuperare i nostri errori e dare loro l’esempio sarà rafforzativo di quanto si vuole far apprendere.

È una goccia in mezzo al mare, tuttavia non vogliamo arrenderci e non intendiamo fermarci qui, per questo vi diamo appuntamento domenica 23 febbraio 2020 nella pineta comunale alla Marina di Montalto di Castro.

Noi vogliamo un mondo più pulito, perciò il 23 febbraio ci troverai alle 10 davanti al chiosco “Da Colombo”.

Gianluca Orazi

Riccardo Valentini

Alessandro Petronio

Quinto Mazzoni

Ramacandra Gamberini

9 febbraio, 2020