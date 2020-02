Donna molestata in stazione

Polizia ferroviaria - Denunciato un uomo che le aveva chiesto il numero di telefono con una scusa

Roma – Cinque denunciati in stato di libertà, 831 persone controllate, 146 operatori impiegati, 49 scali delle Ferrovie dello Stato interessati, due sanzioni in materia ferroviaria, 336 bagagli al seguito controllati, oltre ad altri 120 controllati presso deposito bagagli.

È il bilancio dell’attività del compartimento di polizia ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure” svolta il 30 gennaio, promossa su scala nazionale dalla polizia ferroviaria e incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo del “territorio ferroviario”.

Secondo quanto si legge su una nota diramata dalla questura viterbese, una donna di nazionalità romena è stata denunciata in stato di libertà dagli agenti del settore operativo di Roma Termini del compartimento di polizia ferroviaria.

“La donna – riporta la nota – accompagnandosi con un’altra donna di nazionalità italiana, è stata avvicinata dai poliziotti che sono stati insospettiti dal loro atteggiamento mentre si aggiravano tra i distributori automatici di biglietti di Ferrovie dello Stato. Le due donne infatti, sono solite stazionare nello scalo di Roma Termini per ‘aiutare’ passeggeri ignari nel procedimento di acquisto dei biglietti ferroviari, per poi chiedere denaro per il pagamento dell’’aiuto’ prestato”.

La polizia le ha controllate. “È emerso – si legge sul comunicato dei poliziotti – che la straniera aveva a proprio carico un divieto di ritorno nel comune di Roma, pertanto è stata denunciata in stato di libertà, mentre la cittadina italiana, già destinataria di un ordine di allontanamento in esecuzione al decreto indicante ‘Disposizioni urgenti sul decoro urbano’, è stata sanzionata per la medesima ragione”.

Sempre a Termini, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno denunciato a piede libero un giovane italiano che, dopo aver chiesto e ottenuto con scuse varie il numero di telefono a una donna, ha tentato di molestarla. “Il ragazzo – si legge sulla nota della questura – già coinvolto per vicende analoghe, è stato individuato dai poliziotti e riconosciuto dalla parte offesa che aveva sporto denuncia”.

A Roma Tiburtina, gli uomini della sottosezione di polizia ferroviaria, hanno denunciato a piede libero un cittadino romeno. L’indagine, avviata da diverso tempo, ha permesso ai poliziotti, come si legge sulla nota “a seguito dei controlli effettuati sulla persona, di risalire a fatti accaduti nel recente passato, che hanno visto coinvolto lo straniero quale responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito”.

