Cronaca - I familiari cercavano di contattarla ma non rispondeva - Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118

Viterbo – Donna trovata morta in casa a Bagnaia.

Intervento dei carabinieri in strada Ponte Vejano nel tardo pomeriggio.

Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Era qualche giorno che i parenti cercavano di contattarla, ma la donna non rispondeva né al telefono né al citofono.

I familiari hanno quindi chiamato i soccorsi che arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constarne il decesso avvenuto per cause naturali.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Bagnaia e al 118, anche i vigili del fuoco.

19 febbraio, 2020