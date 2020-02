Due nuovi comuni della Tuscia nel circuito del teatro diffuso

Cultura - Anche Montefiascone e Civita Castellana entrano a far parte del programma teatrale delle Officine Culturali proposto dalla Associazione 20Chiavi Teatro

di Valeria Conticiani

Montefiascone – L’associazione 20Chiavi Teatro dopo aver presentato il suo programma di attività per il 2020 annuncia l’ingresso di altri due comuni della Tuscia nel circuito di coloro che faranno parte della programmazione del teatro diffuso.

Montefiascone e Civita Castellana godranno come Oriolo Romano, Canepina e Castel Sant’Elia, delle proposte culturali legate al progetto delle Officine Culturali.

L’8 marzo sarà la volta di Montefiascone, dove verrà proposto, gratuitamente come per il resto degli appuntamenti, lo spettacolo “L’Accento sulla a”, un omaggio a Gianni Rodari per i 100 anni dalla sua nascita, che andrà in scena alle 17 nella splendida cornice della Rocca dei Papi a cura della compagnia “Matuta teatro”.

Nel primo giorno di primavera, il 21 marzo, sarà poi la volta del comune di Civita Castellana che alle ore 17,00 ospiterà negli spazi del MI.Ce lo spettacolo “I 4 musicanti di Brema” – La vera leggenda del Rock ‘n’ Roll! Un lavoro messo in scena dalla compagnia Nata Teatro. Una produzione di e con Livio Valenti, con la regia di Andrea Vitali. Lo spettacolo, della durata di 50’, coinvolgerà tre spettatori facendoli divenire attori insieme al protagonista Livio Valenti.

Partendo dalla fiaba classica scritta dai fratelli Grimm, il racconto verrà rinarrato in chiave moderna pur mantenendo tutti i temi dell’originale.

Lo spettacolo mette in risalto diverse tematiche come il valore della libertà e dell’amicizia, la forza della speranza e della volontà che permettono di superare ogni ostacolo per raggiungere un obiettivo. Offrendo un intrattenimento che saprà catturare l’attenzione dei bambini e allo stesso tempo dei loro genitori.

“Brutto!”, lo spettacolo di 20Chiavi Teatro ideato per bambini e ispirato dalla storia del brutto anatroccolo, con Alessia Berardi, Ferdinando Vaselli e le musiche di Riccardo Viola che era previsto a Canepina per domenica 23 febbraio verrà anticipato a sabato 22 a causa delle sfilate del carnevale.

E resterà confermato presso il Museo delle tradizioni popolari alle 17. Prosegue dunque la serie di spettacoli, non solo per famiglie, che da febbraio si estenderà fino a maggio per cinque comuni della Tuscia.

Offrendo l’opportunità di scoprire location non convenzionali sparse per la provincia di Viterbo. Caratterizzando così l’iniziativa del “teatro diffuso”. Il resto degli appuntamenti già comunicati resterà il medesimo. Il primo marzo alle 17,30 a Palazzo Altieri di Oriolo Romano ”Tainted Love”, lo spettacolo-performance itinerante di danza e teatro con estratti dagli spettacoli “Alle Acque”, di Cie Twain-dance theatre e “Romeo vs Juliet” di 20Chiavi Teatro. Il 25 aprile la cena-spettacolo “Saga Salsa”, ancora a Canepina, presso l’ex convento delle Carmelitane, alle ore 17,30 a cura della Residenza Quieora, di e con Laura Valli, Francesca Albanese e Silvia Baldini e con la regia di Aldo Cassano. Infine il 30 maggio si concluderà con “B.i.T. Quartet”, lo spettacolo della compagnia teatrale Il teatro delle Meraviglie, con Marianna Arbia, Gabriele Paupini, Benedetta Rustici e Gabriele Marotta a Castel sant’Elia (spazio da definire).

Valeria Conticiani

21 febbraio, 2020