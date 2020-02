Due parchi cittadini per Raffaele Giorni e Norma Cossetto

Viterbo - Grazie alla proposta consigliare di Fratelli d’Italia: uno in via del Colle a San Martino, l'altro in via Monte Cervino

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da oggi a Viterbo, grazie alla proposta consigliare di Fratelli d’Italia, saranno ricordate due figure molto amate nell’intera comunità.

A distanza di 24 anni dall’accoltellamento, a Raffaele Giorni “un viterbese innamorato della vita e della sua città con la voglia di contribuire a migliorarla anche attraverso il suo impegno quotidiano nella politica”, sarà intitolato il parco nel giardino comunale di via Monte Cervino.

Il parco Norma Cossetto in via del Colle a San Martino, invece, sarà un tributo alla memoria della giovane studentessa istriana, sequestrata, orribilmente seviziata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nel 1943.

Fratelli d’Italia non dimentica e le figure virtuose devono essere ricordate anche dalla città, così da rappresentare un simbolo per le generazioni future.

Fratelli d’Italia

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020