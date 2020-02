È morta la regina della suspance

Naples - La scrittrice Mary Higgins Clark aveva 92 anni e i suoi 56 libri sono best sellers

Naples – È morta la scrittrice Mary Higgins Clark. Era conosciuta come la regina della suspance. Aveva 92 anni.

La notizia arriva direttamente dall’editore Simon & Schuster.

Nella sua lunga attività, praticamente tutti i suoi libri, 56 in tutto, sono diventati dei best sellers, alcuni dei quali arrivando a vendere 80 milioni di copie l’anno negli Stati Uniti.

“È con grande tristezza che scrivo per informarvi che Mary Higgins Clark è morta questa mattina a Naples, Florida, all’età di 92. anni – scrive Carolyn K. Reidy, presidente di Simon & Schuster – la causa sono state complicazioni della vecchiaia.

È impossibile sottovalutare l’importanza del contributo di Mary al nostro successo, e del suo ruolo nella storia moderna di Simon & Schuster.

A partire dal 1975 con la pubblicazione di Where are the children, ognuno dei suoi 56 libri è stato un bestseller.

Ci sono più di 100 milioni di copie dei suoi libri in stampa negli Stati Uniti. Sono bestseller internazionali e sono stati tradotti in tutte le lingue più importanti e meno conosciute”.



1 febbraio, 2020