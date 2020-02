Nepi - E' stato protagonista delle cronoscalate italiane ed europee - I funerali mercoledì 12 febbraio alle 15 nella cattedrale

Nepi – E’ morto il pilota Germano Nataloni.

Lutto nel mondo dello sport. Lunedì 10 febbraio all’ospedale Belcolle di Viterbo è venuto a mancare Germano Nataloni, 88enne di Nepi, pilota veterano delle cronoscalate italiane ed europee e nella gare nazionali di velocità.

In oltre mezzo secolo di attività, in pista e in salita ha portato in gara numerosi modelli della Lancia, marchio a cui era molto affezionato.

E’ stato anche uno degli ultimi piloti in attività ad aver preso parte, ancora giovanissimo, alla vera 1000 Miglia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 12 febbraio alle 15 nella cattedrale di Nepi.

11 febbraio, 2020