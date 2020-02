Eduardo’s Rock al teatro comunale Rossella Falk

Tarquinia - Uno spettacolo a cura di Gino Auriuso e Antonello Fassari - Domenica 16 febbraio alle 18,30

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – In Eduardo’s rock in cui Antonello Fassari (già diretto da Eduardo alla fine degli anni ‘70) e Gino Auriuso, accompagnati dall’eleganza di Irma Ciaramella e dalla forza della musica Rock, vi condurranno nella vita del geniale attore, regista ed autore napoletano domenica 16 febbraio ore 18.30 nell’ambito della stagione teatrale del teatro comunale Rossella Falk, promossa dal comune di Tarquinia e Atcl – associazione teatrale fra i comuni del Lazio con il finanziamento del ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e della Regione Lazio.

Lo spettacolo farà perno su brani tratti da famosissimi testi teatrali quali Questi Fantasmi, Uomo e Galatuomo, L’Arte della Commedia, Filumena Marturano ed altri. Un viaggio che avvicina il pubblico all’artista Eduardo e all’uomo De Filippo. Il ritmo della musica e dei tre attori, i versi, le parole, gli aneddoti di vita privata e pubblica porteranno gli spettatori a divertirsi ed emozionarsi grazie al più grande uomo di teatro che l’Italia abbia conosciuto dal ‘900 ad oggi.

Racconta il regista Gino Auriuso: “Un arrivo da cui partire questo è, in sostanza, il progetto Eduardo’s rock, non un’operazione iconoclastica. Un’altra angolatura da cui osservare, un altro modo di comunicare, altri suoni da ascoltare; tutto questo segna dunque non un arrivo ma un inizio, un punto da cui partire, un’ipotesi per il futuro dell’interpretazione eduardiana, che si allontani dall’autore senza mai tradirlo, proprio come accade per le migliori messinscene dei grandi ed immortali autori del teatro mondiale.

Entrano così a far parte del – nostro – teatro di De Filippo atmosfere irrituali sorrette dalla potenza della musica rock, rapporti conflittuali generati dalle miserie umane, atteggiamenti grotteschi di vita quotidiana. Una miscellanea di emozioni, di suggestioni, di sentimenti che arrivano al cuore dello spettatore portandolo verso il nostro Eduardo”.

13 febbraio, 2020