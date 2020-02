Emergenza a centrocampo, la Viterbese spera nella resistenza di Besea

Sport - Calcio - Serie C - Sei compagni di reparto sono out per infortunio e Calabro chiede uno sforzo extra al ghanese, unico rimasto a poter affiancare Bensaja

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – L’unico centrocampista al 100 percento è Bensaja. E l’unico compagno di reparto a disposizione oltre all’ex Imolese è Besea.

Per la Viterbese l’emergenza a centrocampo è totale e per Calabro, oltre a due Berretti che verranno convocati per la panchina, le soluzioni sono pochissime.

Proprio per questo l’allenatore salentino chiede uno sforzo extra al ghanese, alle prese con una forma lieve di pubalgia ma che dovrebbe partire dal primo minuto e provare a rimanere in campo il più possibile.

In settimana il numero 11 si è allenato senza troppi problemi e la contemporanea assenza degli altri sei centrali lo spinge a dare il meglio nonostante il problema fisico. L’autonomia è comunque limitata e a partita in corso potrebbe arrivare l’esordio di Menghi.

Meno problemi invece negli altri reparti, con difesa e centrocampo pressoché al completo eccezion fatta per Volpe, squalificato per un turno dal giudice sportivo e che tornerà disponibile a partire dall’incontro di domenica 23 febbraio contro il Potenza.

Per quanto riguarda la squadra, l’appuntamento di ieri ha concluso la settimana di allenamenti visto che la giornata di oggi verrà utilizzata solamente per il viaggio in aereo verso la Calabria. L’incontro di domani, valido per il 26esimo turno di campionato, partirà alle 14,30.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020