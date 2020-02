Viterbo - Il direttore Coldiretti, Alberto Frau: "Abbiamo creato una grande squadra per i nostri soci”

Viterbo -Riceviamo e pubblichiamo – Altro risultato eccellente in casa Coldiretti. Il 2019 si chiude con il segno positivo anche per l’Epaca. E le proiezioni per il 2020 non sono da meno.

Il quadro della situazione è stato presentato nella riunione di fine anno “Epaca 2030. La chiave per tutte le soluzioni”, tenutasi presso la sede della Coldiretti di Viterbo verso la fine di dicembre.

L’incontro ha creato l’occasione per un confronto tra gli operatori del patronato ed i soci. “Il contatto con il socio è fondamentale per capirne le esigenze ed operare i maniera più efficienti su quelli che sono i servizi alla persona” afferma Elisabetta Rondini, responsabile Epaca Viterbo.

Ed infatti, proprio dei servizi alla persona si è parlato durante l’incontro. Inoltre, si è parlato di malattia professionale e della nuova campagna sulla disoccupazione agricola; in merito a quest’ultima ricordiamo a tutti coloro che ne dovessero usufruire che le domande possono essere presentate entro, e non oltre, la fine di marzo di quest’anno e che gli uffici Epaca sono a disposizione presso le varie Uol Coldiretti distribuite sulla provincia.

Le conclusioni dell’incontro sono state lasciate al presidente regionale senior per dempre, Vannino Cappelloni: “Da sempre la nostra associazione è legata all’ Epaca data la sua funzione fondamentale di sostegno ai nostri soci pensionati”.

Gli fa eco il direttore Coldiretti Viterbo, Alberto Frau: “La sinergia e la forte collaborazione tra i diversi uffici, all’interno della Coldiretti di Viterbo, ci consente di seguire il socio e la sua azienda agricola passo passo. Ogni esigenza personale o lavorativa, può essere risolta nella maniera più rapida e completa. Abbiamo creato una grande squadra per i nostri soci!”.

Coldiretti Viterbo

3 febbraio, 2020