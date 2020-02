Escursione nella faggeta di Monte Fogliano

Viterbo - Domenica 23 febbraio visita guidata all'eremo di San Girolamo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano le uscite alla scoperta e riscoperta della nostra terra straordinaria.

Domenica 23 febbraio saremo sulla Via Francigena, addentrandoci nella faggeta di Monte Fogliano, che ci condurrà allo splendido eremo di San Girolamo.

Il luogo fu dimora di Fra Girolamo Gabrielli che, sebbene nato da una nobile famiglia senese, nel 1525 si ritirò in questo luogo in penitenza. Deciso a dedicare tutta la sua vita alla meditazione e alla preghiera scelse il monte Fogliano come luogo dove costruire un romitorio rupestre e vi fece lavorare della manovalanza grazie ai mezzi fornitigli dalla sua facoltosa famiglia.

La storia vuole che il romitorio fu in seguito depredato e il santo malmenato ad opera di una banda di malfattori. Girolamo Gabrielli decise di tornare a Siena, donando però tutti i suoi beni ai poveri.

Visiteremo anche il Convento di Sant’Angelo, la chiesa e il museo di San Paolo della Croce, fondatore della comunità dei padri passionisti che custodiscono il santuario e che ringraziamo della disponibilità. In un contesto naturalistico di rara bellezza, tra San Martino al Cimino e Vetralla, una giornata da trascorrere insieme condividendo sorrisi, passi, e l’amore per il nostro immenso patrimonio storico e naturalistico.

Pro loco Viterbo

21 febbraio, 2020