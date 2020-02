“Eternit, Sgarbi e Di Mauro dove sono?”

Sutri - Interviene Candida Pittoritto (Civiltà italiana)

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Il tempo è galantuomo e prima o poi mostra le persone per quello che sono. Nello specifico parliamo di Sutri e dei componenti dell’amministrazione comunale che mostrano la loro totale incapacità amministrativa anche sull’emergenza rifiuti.

Già in precedenti dichiarazioni Civiltà Italiana segnalava al sindaco fantasma Vittorio Sgarbi la presenza di eternit in alcune zone della città, ciò che non ci aspettavamo è la mancanza di risoluzione del problema posto in essere.

Ma Sgarbi lo si conosce, di Sutri gliene importa poco o nulla. Ciò che realmente stupisce invece è la inadeguatezza della sua giunta. Cambiare vicesindaco non è servito a nulla, serve cambiare classe politica, dare una possibilità a chi ha veramente voglia di lavorare e di farlo nell’interesse del paese. E i cittadini possono dare una grande mano a Sutri: non votare più le solite persone!

Datevi da fare e risolvete il problema eternit il prima possibile. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo stato e alla regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell’ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all’art. 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale “autorità sanitaria locale”. Sgarbi e Di Mauro dove siete? Che fate?

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana

Condividi la notizia:











7 febbraio, 2020