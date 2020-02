Nepi - Bloccato e arrestato dai carabinieri

Nepi – Evade dai domiciliari per andare al bar, arrestato.

I carabinieri della stazione di Nepi, durante il servizio perlustrativo finalizzato anche ad accertare il controllo degli arrestati domiciliari, hanno controllato la casa di un arrestato domiciliare di Nepi, e non lo hanno trovato nella sua abitazione dove stava scontando la pena.

“Immediatamente – si legge nella nota dei carabinieri – i militari hanno avvisato la centrale operativa della compagnia di Civita Castellana dell’evasione e hanno iniziato le ricerche; durante le ricerche, i carabinieri della stazione hanno deciso di controllare il centro del paese e un bar dove, quando era libero, era solito andare l’evaso, e lo hanno avvistato che passeggiava tranquillamente in direzione del locale”.

I carabinieri lo hanno bloccato, dichiarato in arresto per evasione e portato nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

25 febbraio, 2020