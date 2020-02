“Ex terme Inps, riusciranno i nostri eroi politicanti a non impedire questo investimento?”

Lettere - Viterbo - Scrive Enzo Renato Napoli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Investimenti privati per le ex terme Inps? Dio ce la mandi buona.

Tusciaweb che ce ne da notizia: “Un investitore pronto a finanziare la rinascita delle ex terme Inps. Un colosso del settore alberghiero il cui nome, per ora, è top secret”.

Bene, finalmente buone notizie, un colosso del settore alberghiero sembra interessato a investire a Viterbo. Ora io mi chiedo, questo colosso del termalismo conosce la nostra provincia? Conosce le nostre infrastrutture, le nostre vie di comunicazione? Le nostre strade? Le nostre ferrovie? Le nostre autolinee?

Se questo investitore è solito visitare il sito di Tusciaweb noto per essere tra i più visitati d’Italia, certamente avrà consapevolezza di dove andrà a cacciarsi.

Le domande che ci dobbiamo porre sono molte tra le quali: i nostri politici sono pronti ad accogliere e assecondare investimenti di tale portata?

In passato abbiamo già visto clamorosi flop ma in questo caso la questione è un’altra, un grosso gruppo alberghiero chiede di poter investire, chiede di poter lavorare, chiede di non vedersi mettere il bastone tra le ruote, riusciranno i nostri eroi politicanti a non impedire questo investimento? Riuscirà la nostra burocrazia a sostenere tale progetto? La domanda è legittima e pertinente.

Andiamo per ordine, i nostri enti pubblici sono pronti a dare risposte non dico in tempo reale ma in tempi almeno accettabili? Sto parlando di licenze, permessi, autorizzazioni, pareri, sopralluoghi, verifiche, collaudi e chi più ne ha più ne metta. La via crucis burocratica investe il comune di Viterbo, almeno tre o quattro settori, la Asl di Viterbo, almeno tre o quattro uffici, i vigili del fuoco, dovrebbe interessare soltanto un ufficio, la provincia di Viterbo della quale si dice che non c’è più ma tra le pieghe e tra le righe quasi certamente uno, due, tre assessorati usciranno fuori, la regione Lazio, almeno tre o quattro assessorati saranno chiamati a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, e i ministeri. Mica possiamo lasciare da parte i ministeri, eccoli qui, il ministero dei beni Culturali (vincoli archeologici, storici), il ministero dell’Ambiente (vincoli idrogeologici, sismici, pannelli solari, eolico, acque reflue) e il ministero del Turismo.

Finito? Manco per sogno, c’è il problema dei ricorsi, dei ricorsi delle associazioni di categoria, dei consumatori, dei vicini, c’è il Tar, consiglio di stato e la cassazione.

Amici, signori lettori, io penso che tutti coloro che hanno superato i 65 anni, di questa opera non vedranno la fine come non vedranno la fine del completamento della Viterbo – Civitavecchia. Noi che siamo grandi e vaccinati non ci stancheremo mai di ringraziare gli Etruschi e i Romani per averci dato la via Cassia.

Enzo Renato Napoli

12 febbraio, 2020