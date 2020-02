“Favorevoli alle energie rinnovabili ma solo se non impattano sul territorio”

Grotte Santo Stefano - Il presidente della Coldiretti Mauro Pacifici interviene sull’impianto di biogas

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sull’impianto di biogas di Grotte Santo Stefano, la risposta del presidente Coldiretti Viterbo Mauro Pacifici non tarda ad arrivare ed è negativa. La posizione di Coldiretti in merito alle energie rinnovabili è chiara: sostenerle sempre, purché non impattino sul territorio e sui centri abitati e purché abbiano solo dimensioni aziendali e siano funzionali ad esse.

“Non è la prima volta che affrontiamo queste problematiche – afferma il presidente Pacifici – e siamo sempre intervenuti a sostegno dei nuovi progetti che sostengono le energie pulite e rinnovabili; questo, però, non significa poterle realizzare ovunque, senza considerare il territorio e la popolazione circostante e soprattutto che siano sempre di dimensioni contenute e legate alle dimensioni aziendali.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili va di pari passo con l’evoluzione dell’agricoltura, sempre più attenta al green e alla sostenibilità ambientale. Agricoltura che Coldiretti sostiene ed incentiva da sempre ed in maniera sempre più netta.

Ovviamente la realizzazione delle strutture per la produzione di queste energie, necessita di spazi idonei che non alterino la bellezza del territorio o la vivibilità dei centri abitati. Infatti, proprio le strutture sono il tasto dolente: “Noi, come agricoltori siamo custodi del territorio – conclude Pacifici – dobbiamo assicurarci che le aree a vocazione agricola non vengano destinate ad altro e che le nuove realizzazioni non siano mai invasive ma solo per uso aziendale privato e non vadano ad alterare nessun aspetto del territorio che coltiviamo e curiamo”.

14 febbraio, 2020