Federginnastica d’Italia, la Gymmwell di Valentano tra i protagonisti

Sport - Le giovani atlete hanno preso parte con successo alla manifestazione di Colleferro

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta lo scorso weekend la prima prova del campionato silver L/A e L/B Federginnastica d’Italia al Palaolimpic di Colleferro.

Per l’Asd Gymmwell il primo anno a nostro nome e la prima volta per tante delle nostre ginnaste, allenate dall’insegnante Marika Morandi.

Hanno gareggiato a nostro nome anche alcune ragazze della Physis di Canino, allenate dall’insegnante Silvia Starnini e della Ballando con Geggia di Fabrica di Roma, allenate dall’istruttrice Gloria Camponi.

Una collaborazione, oltre che importante per noi tecnici, altrettanto formativa per tutte le ginnaste, che hanno trascorso i due giorni di gara tra competizione e adrenalina, ma anche tra sorrisi, gioia e amicizia.

Grande sorpresa ed emozione quando hanno chiamato proprio alcune delle nostre ginnaste sul podio.

Primo posto al livello L/B categoria J1 per Veronica Ranucci della Gymmwell, primo posto al livello L/B categoria J2 per Lucrezia Mazzuoli della Physis, primo posto per Gioia Morandi Vispi al livello L/B categoria S1 della Gymmwell, ma partecipante alla gara a nome della Elanagym di Cerveteri. Un grazie particolare va all’insegnante Elena Constantin, ex ginnasta della nazionale rumena e medaglia di bronzo ai campionati europei e al tecnico Michela Surdo per averla supportata e accompagnata in gara.

Secondo posto per Giulia Rogo livello L/B categoria J2, secondo posto per Selene Guglini e Silvia Dbe Simoni livello L/A categoria J2, terzo posto per Benedetta Emiliani livello L/B categoria J3. Appena sotto il podio Matilde Trudini livello L/B categoria A2.

Grande soddisfazione anche per le altre ginnaste partecipanti che hanno dato il meglio in pedana maturando esperienza per le prossime gare: livello L/A Miresa Fortuna, Emily Roffilli, Sofia Carli, Sofia Menghini, Flavia Fiorentini della Gymmwell, Azzurra De Angelis e Alessandra Francola di Ballando con Geggia. Livello L/B: Sofia Billi, Sofia D’Angelo, Anita Rosati della Gymmwell e Agnese Rogo e Felisia Caporali della Physis.

Asd Gymmwell

11 febbraio, 2020