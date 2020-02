Canino - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e polizia locale

Canino – (m.m.) – In fiamme negozio d’abbigliamento per bambini.

Nel primo pomeriggio di oggi, per cause in corso d’accertamento, si è sprigionato un incendio in un negozio di vestiti per bambini in via Cavour a Canino.

Ad andare a fuoco una stufa a pellet e alcuni scatoloni all’interno dell’attività commerciale.

Il negozio, nel momento in cui si è sviluppato il rogo, era chiuso per la pausa pranzo.

Fortunatamente non ci sono feriti e lo stabile è agibile.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli con un’autopompa serbatoio e una jeep.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche la polizia locale di Canino.

17 febbraio, 2020