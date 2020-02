“Finalmente un dirigente penitenziario provvisorio al carcere di Viterbo”

Cronaca - La segreteria regionale Lazio Uspp soddisfatta della nomina di Nadia Cersosimo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A distanza di una settimana dalla manifestazione unitaria e l’incontro con il dipartimento amministrazione penitenziaria, quest’ultima ha iniziato a dare le prime risposte alle richieste sindacali.

E’ stato assegnato provvisoriamente un dirigente penitenziario Nadia Cersosimo già attualmente direttore della casa circondariale Rebibbia la quale in attesa della procedura d’interpello straordinario del Dap per l’assegnazione definitivo di un direttore titolare dovrà far ritrovare quella serenità operativa che in qualche modo è stata messa in discussione da qualche infondata accusa mediatica.

La stessa amministrazione ha trasferito quei detenuti che hanno rappresentato più problematiche nella loro detenzione e assegnato ulteriori 5 unità di polizia penitenziaria provenienti da altri istituti fuori regione.

Nel frattempo con alcuni sindacati abbiamo chiesto al provveditore regionale Cantone un incontro per sviluppare una riorganizzazione del lavoro per le difficoltà dimostrate dall’attuale.

I problemi quotidiani rimangono ma un barlume di luce forse riusciamo ad intravederla e l’unione sindacati polizia penitenziaria non intende farsela sfuggire e lavora perché la casa circondariale di Viterbo (e non più da chiamare Mammagialla) ritorni ad avere i vecchi splendori di un recente passato.

Segreteria regionale Lazio Uspp

