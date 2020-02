Finisce in parità tra Montevirginio e Colleferro

Sport - Rugby - 9 a 9 con tre calci per parte nella prima giornata della poule Passaggio del girone 6 della serie C1

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Finisce in parità, 9 a 9, con tre calci per parte, tra Montevirginio e Colleferro nella prima giornata della poule Passaggio del girone 6 della serie C1.

A portarsi per primi in vantaggio sono i padroni di casa grazie al piede ispirato di Lorenzo Podrini. La reazione degli ospiti non si fa attendere e si concretizza con tre calci di punizione consecutivi che consentono prima di agguantare il pari, quindi portarsi in vantaggio 3/9.

La partita si accende con il Monte che si procura due chiare occasioni per segnare ma spreca malamente. Il pareggio avviene sempre grazie a Podrini che centra i pali con due calci di punizione.

Nell’altro incontro del girone la Primavera Rugby Cadetta si impone di misura 12/13 in casa della Polisportiva L’Aquila Rugby.

La classifica vede ora la squadra romana, che sarà avversaria di Agrestini a compagni il primo marzo prossimo, in vetta al girone con 4 punti, seguita da Montevirginio e Colleferro 2, quindi L’Aquila 1 con Civita Castellana, che ha osservato il turno di riposo, ferma a zero punti.

17 febbraio, 2020