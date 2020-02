Tra Flaminia e San Donato finisce 1-1

Sport - Calcio - Serie D - A Boldrini risponde Giordani su rigore (contestato) e l’anticipo del Madami termina in parità

Civita Castellana – Civita Castellana – Flaminia e San Donato Tavarnelle si dividono la posta in palio.

La gara del Madami, anticipata di un giorno per il Carnevale civitonico di domani, termina in parità ma la squadra di Francesco Punzi esce dal campo tra le proteste per un calcio di rigore dubbio che ha portato gli ospiti al pareggio.

I rossoblù trovano il gol del vantaggio alla prima occasione: punizione di Barone che appoggia per Boldrini, piazzato all’angolino basso e 1-0.

Il pari arriva alla mezz’ora con un penalty realizzato da Giordani per una presunta spinta di Barone su Vanni. Animate ma inutili, in questo caso, le proteste rossoblù.

Il secondo tempo trascorre senza particolari sussulti fino all’87’ quando la Flaminia si procura una doppia occasione tra un tiro di Siribu ribattuto dal portiere avversario e una clamorosa traversa di Tocci.

22 febbraio, 2020