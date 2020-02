“Foibe, Forza Italia si faccia promotore per la costituzione di una commissione di inchiesta”

Politica - La proposta del coordinatore provinciale Alessandro Romoli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono – per superficialità o per calcolo – il dovuto rilievo”.

Sono parole forti quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata in memoria delle vittime delle Foibe, che ricorre oggi, 10 febbraio, grazie alla lungimiranza dell’allora presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi che nel 2004 promosse in prima persona l’istituzione della giornata per il ricordo dei nostri martiri per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Una sciagura, quindi, che ancora ad oggi, forse proprio per un peccato di “superficialità”, non ha ancora, nella sua matrice, dei diretti responsabili per mezzo secolo di iniquo oblio perpetrato contro i nostri esuli.

E’ ora che questa superficialità trovi i suoi responsabili e che sia fatta luce una volta per tutte su una delle più tristi ed oscure pagine della repubblica italiana. I martiri delle Foibe e gli esuli giuliano-dalmati meritano di conoscere la verità e meritano di sapere chi ha tradito la Patria “infoibando” la verità per più di 50 anni.

Forza Italia è da sempre in prima linea contro i soprusi ed in difesa delle classi più deboli e ci contrapponiamo in ogni modo alla violenza o alla discriminazione, di qualsiasi origine, da destra a sinistra. Ripudiamo, altresì, ogni sorta di negazionismo per dei crimini contro l’umanità.

Quindi sono a richiedere che Forza Italia si faccia promotore presso le istituzioni parlamentari e i membri del governo per la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia delle Foibe. I nostri connazionali meritano la verità. E noi, che rappresentiamo lo stato, gliela dobbiamo.

Alessandro Romoli

Coordinatore provinciale Forza Italia Viterbo

10 febbraio, 2020