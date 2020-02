Viterbo - L'annuncio del sindaco Giovanni Arena - Oltre alla loggia di Palazzo Papale saranno controllati gli edifici e anche il sottosuolo

Condividi la notizia:











Viterbo – Fondi per monitorare il centro storico nel prossimo bilancio di previsione.

L’annuncio arriva da parte del sindaco di Viterbo Giovanni Arena che, dopo la richiesta dei controlli dalla soprintendenza, è pronto ad intervenire.

I fondi serviranno a monitorare e a intervenire nelle parti della città in cui c’è bisogno.

“Fa parte della nostra programmazione – spiega il primo cittadino -. Vogliamo vedere lo stato di salute del centro storico e vogliamo investire questi soldi in modo tale che quando si parlerà di interventi avremo questa base necessaria per procedere con i lavori. Sarà un monitoraggio, un check-up, come una persona che si vuole fare un controllo sullo stato di salute”.

Saranno controllati tutti gli edifici e anche il sottosuolo, prima di qualsiasi azione. E, tra i vari interventi, sarà compresa la loggia di Palazzo papale sul cui rischio di sgretolamento Tusciaweb si è occupata lanciando una campagna per la salvaguardia. Va prevista la spesa in bilancio, poi si dovrà fare la gara.

Quindi ancora nulla si sa sulla cifra prevista e nemmeno sui tempi. “Spero l’anno prossimo” dichiara Giovanni Arena.

Condividi la notizia:











8 febbraio, 2020