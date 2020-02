Forza la porta ed entra in casa, arrestato

Santa Marinella - Carabinieri - A dare l'allarme il proprietario

Santa Marinella – Sorpreso in casa, arrestato dai carabinieri.

I carabinieri di Civitavecchia e quelli di Santa Severa, la scorsa notte hanno arrestato un 35enne, originario di Santa Marinella, con precedenti, spiegano i militari in una nota, in flagranza del reato di furto in abitazione.

“Il proprietario di un’abitazione ha richiesto l’intervento alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Civitavecchia – raccontano i carabinieri – segnalando che era stato avvisato dal sistema di allarme, della presenza di intrusi all’interno della propria abitazione.

I militari sono intervenuti immediatamente sul posto ed hanno sorpreso il ladro ancora all’interno della casa, cui si era introdotto dopo aver forzato la porta d’ingresso”.

Alla vista dei carabinieri l’uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e ammanettato. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati gli attrezzi da scasso usati dal 35enne. È finito ai domiciliari.

20 febbraio, 2020