Foto con Benetton, è guerra interna tra le Sardine

Politica - Il leader della sezione romana Ogongo lascia il movimento: "Affiancarsi agli squali ci rende prede inconsapevoli"

Roma – L’ormai famigerata foto insieme a Luciano Benetton provoca le prime fratture all’interno delle Sardine. Il portavoce della sezione di Roma, Stephen Ogongo, ha annunciato il suo addio al movimento.

“L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane” ha scritto Ogongo su Facebook.

“Affiancarsi agli squali, o diventare come loro, non ci rafforza ma ci indebolisce, ci rende prede inconsapevoli – ha aggiunto l’ormai ex portavoce romano -. Per chi ha creduto nei valori espressi nelle piazze delle Sardine è stata una delusione enorme che ha minato gravemente l’integrità e la credibilità del movimento”.

Il duro comunicato di Ogongo non ha però trovato compatta la sezione da lui guidata. Le Sardine di Roma, infatti, hanno fatto sapere che “si dissociano completamente da quanto scritto da Ogongo, che ha agito in solitaria ed esprime unicamente il suo pensiero”.

4 febbraio, 2020