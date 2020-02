Fotografiamo la nostra città, tutto pronto per la premiazione

Acquapendente - Si terrà sabato 15 febbraio alle 16,30 nella biblioteca comunale

Acquapendente – Fotografiamo la nostra città è il titolo del concorso fotografico più importante dell’Alta Tuscia. E’ tutto pronto per la premiazione dei vincitori, la presentazione della mostra e del volume legato alla Terza Edizione che si terrà sabato 15 febbraio alle 16,30 nella biblioteca comunale di Acquapendente.

Questa terza edizione, che aveva come titolo Tradizioni e folklore dei paesi intorno al Lago di Bolsena, ha visto la partecipazione di molti fotoamatori della nostra provincia e non solo.

“Sono molto soddisfatto della riuscita del concorso fotografico – dice Marcello Rossi, responsabile della biblioteca comunale di Acquapendente e organizzatore dell’evento – è un progetto condiviso al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena, che vede come funzione principale quella di produrre una raccolta fotografica del nostro territorio sotto ogni aspetto dal folcloristico all’ architettonico per arrivare a quello storico e terminare al panoramico. Tutto questo per lasciare una ricca testimonianza alle generazioni future che abiteranno questi magnifici luoghi.

In questo modo è legata la realizzazione di un bellissimo volume, dove vengono raccolte tutte le immagini che hanno partecipato al concorso fotografico che rimane finanziato dalla Regione Lazio con il progetto “La Cultura fa Sistema” insieme al patrocinio del Comune di Acquapendente.

Per la realizzazione del volume di questa Terza Edizione – continua Marcello Rossi – ci siamo avvalsi dell’aiuto di due bravissimi autori; per i testi Laura Andreani e per le immagini di Maurizio Di Giovancarlo, i quali presentano all’interno dello stesso una spaccato di vita e di tradizioni popolari e religiose, di tutti i centri del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena dal titolo ‘Tra Francigena e Terre Farnesiane’ alla quale è legata la Mostra Fotografica che farà parte dell’evento”.

Quindi sabato 15 febbraio premiazione della terza edizione ma già in quella occasione verrà presentata la quarta edizione che avrà come titolo “I centri storici: poesia del paesaggio urbano nelle località intorno al Lago di Bolsena”.

Per questo tutti i fotoamatori sono invitati a partecipare a questo grande evento unico nel suo genere dove oltre la mostra fotografica si produce anche un volume fotografico con tutte le immagini partecipanti. La mostra fotografica resterà aperta alla biblioteca comunale di Acquapendente fino al 28 marzo, successivamente verrà presentata nelle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena che comprende i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Bolsena, Montefiascone, Capodimonte, Marta, Valentano e Ischia di Castro.

