Fratelli d’Italia in piazza per raccogliere firme sui referendum

Politica - Sabato mattina a Cura di Vetralla

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato mattina dalle 9 alle 13 Fratelli d’Italia sarà in piazza Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla per raccogliere le firme sui quattro referendum proposti: elezione diretta del presidente della repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Inoltre verrà presentata la nuova campagna tesseramento per il 2020 e sarà ufficializzata la creazione del circolo Fratelli d’Italia di Vetralla, con la nomina a coordinatore di Claudio Bartolucci e a portavoce di Roberto Tomassini, resta come riferimento politico in consiglio comunale il consigliere Giulio Zelli Menegali.

Fratelli d’Italia Vetralla

4 febbraio, 2020