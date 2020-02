“Frigoriferi scaricati nel colosseo, i forestali hanno individuato il proprietario”

Lettera - Viterbo - Scrive Piero Ferri, amministratore della Polonord

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con la presente voglio ringraziare pubblicamente i carabinieri forestali per non aver fatto cadere nel vuoto la mia denuncia contro ignoti. Come volevasi dimostrare, qualcuno, come già accaduto in passato, aveva rotto la catena del cancellone per scaricare dentro il cantiere della Polonord sei frigoriferi normalmente in uso a esercizi commerciali.

La solerzia e la determinazione del comandante della caserma, maresciallo Curcio, unitamente ai suoi sottoposti, li ha portati a individuare il proprietario. E come tale, difatti probabile responsabile dei frigoriferi scaricati abusivamente dentro il cantiere.

Risultato particolarmente apprezzato dal sottoscritto, specie se confrontato con analoga vicenda. Anche in quel caso avevo denunciato fatti similari, seppur agenti di altro corpo, si direbbe abbiano indirizzato le loro indagini soltanto contro il sottoscritto, nonostante rappresentassi a mio avviso parte lesa, oltre che delatore di comportamenti criminali altrui.

Ieri mattina i richiamati carabinieri forestali hanno provveduto a far rimuovere da ditta specializzata detti frigoriferi, senza alcun aggravio o incombenze a carico del sottoscritto e/o della Polonord.

Con rinnovata gratitudine.

Piero Ferri

Amministratore unico Polonord Spa

7 febbraio, 2020