Furbetti del contatore, due denunciati per furto aggravato di energia

Vejano - Si sarebbero allacciati abusivamente ai contatori di acqua e gas - Alle indagini dei carabinieri hanno collaborato Acea Ato 2 e Italgas

Condividi la notizia:











Vejano – Scoperti due furbetti del contatore, sono stati denunciati per furto aggravato di energia. Alle indagini hanno contribuito anche i tecnici delle società Acea Ato 2 e Italgas.

A Vejano, nei giorni scorsi, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica di Viterbo due persone che si sarebbero rese responsabili, in momenti e in località diverse, del reato di furto aggravato di energia.

Nello specifico, i militari avrebbero accertato che le due persone in questione, abitanti in case diverse, dopo avere violato i sigilli agli appositi contatori-rilevatori di consumo, e senza avere stipulato alcun accordo contrattuale per la fornitura del servizio, avrebbero fraudolentemente sottratto energia, arrecando, conseguentemente, ingenti danni economici alle società in questione.

Nel corso delle indagini sono state effettuate anche verifiche tecniche da parte di personale specializzato della Italgas, società operante nel settore dei servizi per la fornitura di gas ad utenze pubbliche e private, e della Acea Ato 2, operante nel settore della fornitura di energia idrica integrata.

In seguito agli accertamenti, sarebbe emerso che in uno dei due casi il furto di energia sarebbe iniziato addirittura sei anni fa, facendo “risparmiare” all’utente parecchie migliaia di euro, a discapito degli onesti cittadini.

Condividi la notizia:











5 febbraio, 2020